Лида широко отметит 695-летие: в программе яркий фестиваль, рыцарский турнир

8 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лида широко отметит 695-летие города: в программе яркий фестиваль, рыцарский турнир. Об этом БЕЛТА сообщили в Лидском райисполкоме.

Лида собирает гостей. День города в последние годы стал чем-то большим, чем просто региональный праздник. Сегодня в райцентре соберутся тысячи людей со всех уголков страны, а также из-за рубежа.

Откроется праздник театрализованным шествием, которое будет посвящено богатой истории Лиды. Центр города превратится в большую праздничную площадку с работой ремесленников, сувенирной торговлей, объектами питания, детскими развлекательными городками. На площадке у центральной библиотеки будет организован музыкальный вернисаж с участием детских коллективов района. У отдела ремесел и традиционной культуры запланировано проведение мастер-класса по ткачеству. У гостей будет возможность познакомиться с уникальными традициями ткачества Понеманья. В программе многочисленные экскурсии и выставки.

В День города уже в четвертый раз пройдет фестиваль хмеля, солода и воды LIDBEER. Гостей ждет большой фуд-корт, квесты и много музыки. На главной сцене выступят рок-группы из Беларуси, России и Украины: "ЧуVство Полета", Nizkiz, Animal Джаz, "Воплі Відоплясова", хедлайнер концерта - группировка "Ленинград".

Одной из центральных локаций станет древний замок. Здесь пройдет масштабный рыцарский турнир "Меч Лидского замка". Участие в нем примут более 50 рыцарей из Беларуси и стран-соседок. В программе конный турнир, бугурты "Битва дворов", индивидуальные поединки, показательные выступления. Запланированы и анимационные представления, выступления музыкантов. Активности продолжатся до вечера. Завершат программу пиротехническое шоу и дискотека Zamok dance.

Гостей праздника предупреждают, что в центре города будет ограничено движение. Схемы объездов, парковок для автомобилей и автобусов можно найти на сайте управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.-0-