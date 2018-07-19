Ливень подтопил торговый центр в Бресте

19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ливень подтопил торговый центр в одном из микрорайонов Бреста 18 июля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ливень и сильный ветер обрушились на город во второй половине дня, причем действовала стихия избирательно. В некоторых микрорайонах ливневка не справлялась с потоками дождя, в других - асфальт остался практически сухим.

В этот раз больше всего не повезло гипермаркету "Евроопт" на Варшавском шоссе. В результате непогоды подтопленным оказался первый этаж торгового объекта. Работники заведения оперативно ликвидировали последствия потопа.

Очевидцы разгула стихии активно делились увиденным в соцсетях.