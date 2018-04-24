24 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Лучшего кондуктора определят в Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФПБ по Витебской области.

Конкурс профессионального мастерства организован во второй раз и состоится 28 апреля на базе филиала автобусного парка №1 Витебска ОАО "Витебскоблавтотранс" (ул.Терешковой, д.7). Участниками состязания станут 12 кондукторов из различных районов Витебской области, прошедшие предварительные отборочные туры. Финальный этап пройдет в активном состязательном формате с проверкой теоретических знаний по профессии, демонстрацией навыков быстроты обслуживания пассажиров, правильности работы с денежными средствами. Немаловажное значение будет уделено и раскрытию творческого потенциала работников.

"Сегодняшний кондуктор не только взимает плату за проезд, но и следит за порядком в салоне, предоставляет информацию о маршруте, остановках, выполняет много других функций. Как говорят пассажиры, от улыбки кондуктора, который вас встретил утром в автобусе, повышается настроение", - отметили в пресс-службе.

Конкурс призван привлечь внимание к профессии кондуктора, способствовать росту ее престижа, повышению профессиональных навыков сотрудников и качества обслуживания. Организаторы мероприятия - ОАО "Витебскоблавтотранс" и объединенная профсоюзная организация предприятия.-0-