16 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Лучшего ремесленника выберут в Полоцком районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Полоцкого районного Центра ремесел и национальных культур Наталья Чимирикина.

Районный открытый конкурс "Ремесленник года Полотчины-2018" проводится в 26 номинациях по традиционным видам ремесел и современному творчеству. К участию в нем приглашаются мастера старше 18 лет, проживающие в Полоцке и Полоцком районе, а также все желающие местные жители, которые владеют тем или иным видом декоративно-прикладного искусства и народного творчества, сохраняют ремесленные традиции. Ограничений по основной профессии и уровню образования нет. Вместе с тем к участию не допускаются посредники, предоставляющие изделия несобственного изготовления.

Творческое состязание организовано в четыре этапа. На первом (до 31 октября 2018 года) подаются заявки и предоставляются фото работ на конкурс по каждой номинации. Второй этап (с 1 по 15 ноября) предполагает предварительный отбор претендентов по фотографиям работ. На третьем (с 1 по 15 декабря) конкурсанты, прошедшие предыдущие туры, должны предоставить оригиналы работ для оценки жюри, а также организации выставки "Полотчина мастеровая". На финишном, самом волнующем этапе, в последней декаде декабря состоится оглашение победителей и их торжественное награждение.

По словам Натальи Чимирикиной, с давних времен одним из наиболее распространенных занятий городского населения Полоцка являлось ремесло. C ХIII по XVII век в древнем городе, по данным археологических раскопок, проживали ремесленники более 60 специальностей: ткачи, гончары, ювелиры, кузнецы и др. Значительная роль в сохранении традиционного народного творчества принадлежит и современным мастерам. Так, в настоящее время в Полоцке работают более 300 зарегистрированных мастеров-ремесленников. Сохранить и приумножить их мастерство и призван конкурс "Ремесленник года Полотчины-2018". Более того, проект станет символом мастерства Полотчины, ее традиций, творчества и интеллектуального ресурса.-0-