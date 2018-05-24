Лучшие отряды Поста №1 города-героя Минска наградят 25 мая

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония награждения победителей городского конкурса мемориальных отрядов Поста №1 города-героя Минска за 2017/2018 учебный год состоится 25 мая на площади Победы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

На мероприятие приглашены представители отрядов учреждений образования, которые несли почетную Вахту памяти в этом учебном году, лидеры и представители детских и молодежных организаций, родители и педагоги, представители комитета по образованию Мингорисполкома, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Госпогранкомитета, профильных вузов, военного комиссариата Минска, Белорусского союза офицеров, городской организации ветеранов.

Конкурс проводится ежегодно. Каждый участник и мемориальный отряд в целом оцениваются по пятибалльной системе: проверяются знание теории, соблюдение внутреннего порядка в караульном помещении, правил поведения и дисциплина, внешний вид и многое другое.

По итогам конкурса 30 лучших представителей мемориальных отрядов представляются к награждению почетной грамотой комитета по образованию Мингорисполкома.

Ежегодно, начиная с 3 июля 1984 года, четыре дня в неделю (четверг, пятница, суббота и воскресенье) за исключением каникул несут почетную Вахту памяти на Посту №1 города-героя Минска около 900 учащихся учреждений общего среднего образования. За время существования Поста №1 членами мемориальных отрядов стали более 26 тыс. юных минчан. Это способствует духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подростков и молодежи, повышению их гражданской ответственности и социальной активности.-0-