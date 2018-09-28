28 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Лучших хлеборобов Витебской области будут чествовать на "Дажынках" в Верхнедвинске 28 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

Церемония вручения дипломов и премий победителям областного соревнования, достигшим лучших результатов на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, а также рапса, пройдет сегодня на центральной площади Верхнедвинска. Перед этим передовики села праздничным шествием пройдут по центральным улицам столицы "Дажынак".

В этом году на жатве зерновых и зернобобовых лучшим районом признан Витебский (как и на уборке рапса), второе место присуждено Верхнедвинскому и третье - Полоцкому району. Среди интеграционных структур лидерство на уборке зерновых и зернобобовых у ОАО "Полоцкий комбинат хлебопродуктов", среди сельскохозяйственных организаций лучшими признаны "Мазоловогаз" (филиал "Витебскоблгаза") и ОАО "Шайтерово" Верхнедвинского района. Среди интеграционных структур на уборке рапса - ОАО "Витебский мясокомбинат".

По традиции на празднике урожая отметят персонально лучших комбайнеров, водителей, агрономов и трактористов. Некоторые хозяйства и учреждения образования сельскохозяйственного профиля получат в подарок тракторы BELARUS-82.1 и автомобили LADA 21214.

В программе праздника множество мероприятий. На фестивале тружеников села Витебской области "Дажынкі-2018" будут работать этнодворы, где свою культуру представят Беларусь, Россия и Латвия. Для детей и молодежи организуют интерактивные площадки МЧС, ГАИ, 103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада и молодежные организации. Ожидается, что самое захватывающее действо на воде, земле и воздухе покажут спасатели. Пройдут спортивные соревнования, будут работать около 50 объектов торговли, общественного питания и подворий районов. В Верхнедвинске состоится также торжественное открытие новых и реконструированных к празднику объектов, включая ФОК, центр культуры, фонтан и др.

Завершатся "Дажынкi" вечерним концертом и фейерверком. Освещать мероприятие будут более 80 представителей СМИ.

В следующем году областной праздник тружеников села примет Браслав, в 2020-м "Дажынкi" пройдут в Витебске.-0-