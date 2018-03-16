Лучшую медсестру определят на областном конкурсе профмастерства в Гродно

16 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лучшую медсестру определят сегодня в Гродно на областном конкурсе профессионального мастерства "Белорусский мастер". Об этом корреспонденту сообщил председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Владислав Голяк.

Участие в конкурсе примут 20 медицинских сестер областных учреждений здравоохранения, больниц и поликлиник из Гродно и районных центров. В их числе участковые и палатные медсестры, сестры-анестезисты, инструктор ЛФК, средний медицинский персонал терапевтического, неврологического, онкологического, диагностического, хирургического, травматологического, гинекологического и приемного отделений, отделений программного гемодиализа, медицинской реабилитации.

Конкурсанткам предстоит решить непростые задачи. Например, на специальных тренажерах продемонстрировать технику выполнения непрямого массажа сердца, инъекций, транспортной иммобилизации при переломах, забора крови, наложения различных повязок и пеленания новорожденного. Один из этапов предусматривает тест-контроль из семидесяти вопросов на темы санитарно-противоэпидемического режима, норм медицинской этики, оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях, профилактике суицидов.

"Сегодня к среднему медперсоналу предъявляются высокие требования и в плане практики, и в теоретической подготовке. Медсестра сегодня не просто помощница врача, она сама выполняет сложные манипуляции, - отметил Владислав Голяк. - Профессионализм медсестры - это также психологическое сопровождение пациента и его родственников, готовность помогать и делиться сердечным теплом. Именно поэтому в одном из конкурсных испытаний наши участницы смогут показать свой внутренний мир, проявив себя с творческой стороны". В каждом из заданий будут оцениваться профессионализм и компетентность специалиста, творческий подход и нестандартное мышление, новаторство, инициативность и активное участие в общественной жизни.

Помимо лучшей медсестры года, которую выберут по итогам состязаний, будут определены победители в индивидуальных номинациях. Все они получат дипломы и подарки, а лучшая из медсестер представит Гродненскую область на республиканском этапе конкурса "Белорусский мастер".-0-