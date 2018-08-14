Магазины Минска предлагают более 200 моделей белорусских рюкзаков и школьных сумок

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные универмаги и супермаркеты для детей предлагают более 200 моделей школьных рюкзаков, сумок и ранцев белорусского производства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Белорусские производители в полной мере обеспечивают покупательский спрос. Школьники могут выбрать на свой вкус любую из моделей ранцев: прочные и легкие, из водоотталкивающих материалов, с ортопедической спинкой и обязательными световозвращающими элементами.

"Универмаги и супермаркеты для детей продали уже более 135 тыс. единиц швейных изделий, 45 тыс. - трикотажных, 27 тыс. пар обуви. Причем из 480 представленных в этих магазинах моделей деловой одежды для школьников 97% сделаны в Беларуси. Ассортимент обуви включает 220 моделей, из них 58% отечественного производства", - сказала главный специалист по связям с общественностью ГУПР Светлана Шитикова.

Среди более 60 разновидностей тетрадей около 70% в объемах продаж занимают белорусские, а в универмагах - 90%.

Чтобы сборы в школу детей не слишком обременяли родителей и семейный бюджет, продавцы предлагают программы рассрочки платежа. Отдельным категориям (многодетным семьям и гражданам, нуждающимся в социальной поддержке) в универмагах постоянно предоставляются скидки 10%. И это в дополнение к постоянным Дням скидок, которых в августе в универмагах Минска запланировано 35. Кроме того, 25-26 августа в городе пройдут единые Дни скидок, родители смогут сэкономить на комплекте товаров для школы от Br35 до Br220.-0-