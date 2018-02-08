Малый и средний бизнес должен максимально включиться во внешнеэкономическую деятельность - Улахович

8 февраля, Орша /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Декрет о развитии предпринимательства нацеливает на максимальное включение во внешнеэкономическую деятельность предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом сегодня в Орше заявил журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, передает корреспондента БЕЛТА.

"Декретом №7 в том числе поставлена задача максимально включить во внешнеэкономическую деятельность малый и средний бизнес, а также негосударственные предприятия", - подчеркнул Владимир Улахович. По его словам, реализуя данную задачу, БелТПП намерена активизировать информационное сопровождение внешнеэкономической деятельности. "Сегодня, наверно, еще недостаточно информации относительно инструмента поддержки наших экспортеров и тех возможностей, которые может предоставить предприятиям палата и белорусские посольства. Наша идея, и мы ее обязательно реализуем, - провести в каждой области большой инструктивный семинар-встречу со всеми предприятиями", - сказал он.

Касаясь поддержки непосредственно предприятий Оршанского района, руководитель БелТПП привел в пример комплексе "Бремино-Орша" в городском поселке Болбасово. "Мы подписали соглашение с этим предприятием, продвигаем его на разных международных площадках. Делали презентацию этого проекта и в Берлине, и в Дели", - сказал Владимир Улахович. По его мнению, совместная работа с предприятиями должна основываться на инициативе самих производителей. "Предприятия знают свои возможности и интересы, а мы готовы им оказать всю возможную поддержку. Наша задача в максимально сжатые сроки пройти этот путь вместе с предприятием - обсудить, что мы можем сделать, какие проблемы есть, как их решить совместно", - подчеркнул он.

Владимир Улахович сообщил, что в прошлом году торгово-промышленная палата организовала выставки для 13 новых стран. "Это государства, в которых у нас нет дипломатических представительств и с которыми мы ранее не взаимодействовали. Впервые провели выставку в Алжире, Пакистане, в январе были в Судане. Это для нас совершенно новые страны со своими рынками, и их нужно открывать нашим предприятиям, - сказал руководитель БелТПП. - Мы имеем там партнеров, с которыми работаем на принципах взаимности, что минимизирует затраты каждого предприятия".

Сегодня в Орше была организована встреча руководства торгово-промышленной палаты и председателя Оршанского райисполкома Александра Позняка с бизнес-сообществом. Мероприятие нацелено на выполнение поручений главы государства по социально-экономическому развитию района как примера для других территорий.

Цели встречи - выработка оптимальных форм и механизмов взаимодействия БелТПП с бизнесом на местах, оказание практического содействия предприятиям района в организации и совершенствовании внешнеэкономической деятельности, продвижении продукции, создании новых производств, поиске бизнес-партнеров.-0-