10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/."Марафон семейных чудес" устроят в минском парке им. Горького 12 мая, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие приурочено к празднованию Международного дня семьи. С 12.00 до 15.00 гостей будут развлекать ростовые куклы, на сцене выступят творческие коллективы, воспитанники хореографических студий. Посетителям предложат поучаствовать в играх и конкурсах, спортивных эстафетах, нанести аквагрим, порисовать на асфальте.

Будут работать интерактивные площадки, состоится презентация благотворительного проекта, который оказывает помощь недоношенным детям, ярмарка информационного социально-благотворительного учреждения помощи детям и семьям "Бейби Стори".

Один из фитнес-клубов столицы организует занятия на тренажерах, можно будет ознакомиться с программой тренировок тай-бо.-0-