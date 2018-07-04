Маршрут байдарочного сплава по Свислочи разработали в Минске

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маршрут байдарочного сплава "Цудоўная Свіслач" разработали в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском государственном туристско-экологическом центре детей и молодежи.

Презентация новинки состоится 13 июля. Программа, кроме водной прогулки по реке Свислочь, включает посещение орнитологической тропы "Город птиц", открытой в апреле текущего года в урочище Серебряный лог. Это место имеет большое значение для орнитофауны города. Вдоль тропы установлено семь стендов с информацией о пернатых разных биотопов (птицы ольшаников, суходольного луга, кустарников, водно-болотные птицы) и о том, как им помочь, развешено 40 искусственных гнездовий, изготовленных школьниками во время городского конкурса знатоков птиц "Мудрый филин-2018".

Группа стартует от берега реки в районе ул. Семенова, конечной остановкой станет Лошицкий усадебно-парковый комплекс. Протяженность маршрута составляет около 6 км, продолжительность - 2,5 часа. Мероприятие предполагает обучение элементам техники гребли, безопасному поведению на воде, способствует формированию познавательной и исследовательской деятельности.

Участниками первого сплава станут педагоги учреждений дополнительного образования детей и молодежи Минска. Они получат возможность увидеть красоту Минска с воды, встречая на маршруте обитателей флоры и фауны водных биоценозов реки.

Организатором сплава выступает Минский государственный туристско-экологический центр детей и молодежи. Разработка маршрута - одно из мероприятий Программы развития образовательного туризма в учреждениях образования Минска на 2017-2020 годы.-0-