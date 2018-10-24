Массированную отработку основных трасс региона проводит ГАИ Гродненской области

24 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области основные трассы подвергнуты массированной отработке Госавтоинспекции, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Усиленные наряды ГАИ будут работать на дорогах области с 24 по 26 октября. Связано это с увеличением количества аварий, в которых погибли или пострадали люди.

"Особое внимание будет уделено местам производства дорожных работ на автодороге М6 Минск-Гродно. Контроль прежде всего будет направлен на соблюдение скоростных режимов, правил обгона", - отметили в ГАИ.

При несении службы сотрудники ГАИ будут использовать различные методы контроля.-0-