Массированную отработку основных трасс региона проводит ГАИ Гродненской области

24 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области основные трассы подвергнуты массированной отработке Госавтоинспекции, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Усиленные наряды ГАИ будут работать на дорогах области с 24 по 26 октября. Связано это с увеличением количества аварий, в которых погибли или пострадали люди.
"Особое внимание будет уделено местам производства дорожных работ на автодороге М6 Минск-Гродно. Контроль прежде всего будет направлен на соблюдение скоростных режимов, правил обгона", - отметили в ГАИ.
При несении службы сотрудники ГАИ будут использовать различные методы контроля.-0-
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