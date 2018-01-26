Массированную отработку трассы М10 проведет ГАИ 26-28 января

26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции 26-28 января проведут массированную отработку трассы М10, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Мероприятие будет проведено в целях пресечения нарушений ПДД и предупреждения дорожно-транспортных происшествий. Во время дежурства на трассе республиканского значения Кобрин - Гомель - граница России сотрудники ГАИ особое внимание уделят пресечению фактов превышения скоростных режимов, выявлению и отстранению от управления транспортными средствами нетрезвых водителей и бесправников. К ответственности будут привлечены владельцы машин без зимних шин, а также не прошедших государственный технический осмотр.

Кроме того, под усиленным контролем Госавтоинспекции окажутся пешеходы и велосипедисты, которые в темное время суток будут находиться без световозвращающих элементов на проезжей части и вблизи нее.-0-