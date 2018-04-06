Массовые субботники по уборке, благоустройству и озеленению столицы пройдут в Минске 7 апреля

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовые субботники пройдут в Минске 7 апреля как часть месячника по уборке, благоустройству и озеленению территорий столицы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Так, в Заводском районе трудовой десант высадится в районе домов №№13, 17 и 21 по ул. Илимская, №№66 и 68 - по ул. Ангарская и №№18, 20 - по ул. Герасименко. Здесь коммунальщики проведут акции вместе с населением, наведут порядок на придомовой территории, очистят контейнерные площадки, каналы для стока воды. Аналогичные мероприятия планируются в Октябрьском районе по ул. Воронянского, 56, 58, в Первомайском - по ул. Никифорова, 7, 9, 11 (кроме того, здесь еще и облагородят кустарники).

Глава администрации Ленинского района вместе с населением займется уборкой зеленой зоны вдоль железной дороги от ул.Свердлова до реки Свислочь.

В Московском районе участники субботника восстановят зеленые зоны (уберут мусор, обрежут поросли и кустарников) по пр. Любимова, 36/1 и ул. Голубева, 14.

Местом приложения сил в Партизанском районе выбрана ул. Антоновская (возле домов №№ 8 и 10): здесь предстоит уборка территории, вспомогательных помещений, подвалов, мойка окон, ремонт малых архитектурных форм. В Центральном районе аналогичные мероприятия запланированы по ул. Л.Украинки, 12/1, ул. Мястровская, 1,3,5, ул. Ильянская, 4.

Масштабно проведет субботник Советский район. Здесь пройдет акция "К делам на благо Родины - всегда готов!" с участием членов общественного объединения "Белорусская республиканская пионерская организация", студентов БГУИР - всего около 90 человек - по наведению порядка на территории бульвара по ул. Восточной. И еще около полусотни ребят в ходе молодежной акции благоустроят сквер по ул. Кульман.

Уборка придомовых территорий, ремонт газонов, мойка окон по ул. Лобанка, 52, 54 и ул. Неманская, 18 займут участников субботника во Фрунзенском районе.-0-