9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мастер-классы по экстремальным видам спорта организуют 10 августа в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Юлия Зинкевич.

По ее словам, это будет настоящий праздник молодости и задора. "Десант молодежных субкультур разных направлений разместится в столичном парке экстремальных видов спорта. Здесь ждут всех, кто готов не только оценить выступление ребят, но и принять активное участие в мастер-классах. Скейтбординг, велотриал, воркаут - уличный спорт с каждым годом набирает все большую популярность в молодежной среде, во всех белорусских городах создается необходимая инфраструктура", - рассказала секретарь ЦК БРСМ.

У Белорусского республиканского союза молодежи накоплен большой опыт сотрудничества с представителями субкультур и реализации успешных совместных проектов. "Представители разных направлений участвуют в арт-параде "БелаРусь в Сердце Моем" на Дне молодежи Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", традиционными стали открытые чемпионаты Беларуси по брейк-дансу, скейтбордингу, спортивные турниры по воркауту", - подчеркнула Юлия Зинкевич.

Дальнейшие совместные проекты планируется обсудить 10 августа во время открытого диалога, с представителями молодежных субкультур встретится первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк. "Главная цель дискуссии - узнать у ребят, что их интересует и какие молодежные инициативы мы могли бы реализовать вместе. В свою очередь нам бы хотелось объединить такую молодежь на полях совместных фестивалей", - отметила Юлия Зинкевич. Она добавила, что завершит встречу товарищеский матч по мини-футболу.-0-