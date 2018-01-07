Мастер-классы по гирям и тайскому боксу проведут для подростков в Минском областном приемнике-распределителе

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мастер-классы по поднятию гири и тайскому боксу пройдут 10 января в приемнике-распределителе для несовершеннолетних УВД Миноблисполкома в ходе областного этапа республиканской благотворительной акции БРСМ и БРПО "Чудеса на Рождество", сообщили БЕЛТА в Минском областном комитете БРСМ.

Привнести частичку добра и радости в жизнь трудных подростков помогут волонтеры движения "Доброе сердце" областной организации БРСМ и военнослужащие кинологического центра Вооруженных Сил Беларуси с их четвероногими воспитанниками. Навестят ребят также многократный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта Беларуси Юрий Жуковский и мастер спорта Беларуси международного класса, чемпион мира и многократный чемпион Беларуси по гиревому спорту Игорь Сигневич. Во время встречи ребята не только примут участие в мастер-классах по поднятию гири и тайскому боксу, увидят показательные выступления служебных собак, но и получат подарки от волонтеров БРСМ и тимуровцев Белорусской республиканской пионерской организации.

"К сожалению, приемник-распределитель для несовершеннолетних никогда не пустует. Сегодня в нем восемь детей. Безусловно, у каждого из них есть шанс на лучшую жизнь. Они верят в чудо и мечтают, чтобы оно произошло именно с ними", - отметил первый секретарь Минского областного комитета БРСМ Дмитрий Воронюк.

По мнению организаторов, личный пример мужества, мотивационная беседа с гостями, фотографии на память помогут воодушевить подростков сделать шаг навстречу другой жизни. Важно вовремя протянуть руку помощи. Отрадно, что желающих творить добро с каждым годом становится все больше.

Республиканская благотворительная акция "Чудеса на Рождество" - ежегодное совместное мероприятие БРСМ и БРПО. Символ акции - красные рукавички, которые отражают стремление детей и молодежи Беларуси окружить заботой, вниманием людей, особенно в новогодние и рождественские праздники. Акция проводится для воспитанников детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов для детей-сирот, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, детей, находящихся в реабилитационных центрах, больницах, воспитательных колониях для несовершеннолетних.

Праздник "Чудеса на Рождество" пополняет копилку добрых дел республиканской благотворительной акции "Наши дети", которая проходит под патронатом Президента Беларуси с 11 декабря по 10 января.-0-