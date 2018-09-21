Медики научат школьников Витебска оказывать первую помощь

21 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Врачи областного детского клинического центра проведут в школах Витебска семинары по оказанию первой медицинской помощи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре.

Инициатива ЕС-ООН "Вместе против детского травматизма" стартовала в 2016 году. Ее проводили медики вместе с партнерами из Белорусского общества Красного Креста. Сначала прошли обучающие семинары для взрослых: педагогов, работников хозслужб, всех, кто находится с ребенком во время учебы. Потом несколько занятий состоялось с детьми. В этом учебном году специалисты решили акцентировать внимание на учеников, особенно старших классов.

"Травмы случаются неожиданно, даже с подготовленным человеком, поэтому важно знать, как себя вести в такой ситуации и что делать. Обучение базовым навыкам оказания первой помощи необходимо начинать со школьной парты", - отметили в центре.

На общественных началах врачи собираются продолжить организовывать семинары по обучению школьников сердечно-легочной реанимации, помощи при переломах, порезах и других наиболее распространенных травмах. Разработаны информационные буклеты, во время занятий задействуют интерактивный манекен. Его подключают к сети, кукла сообщает ученику, если тот делает что-то не так, например слишком сильно жмет на грудную клетку.

"Всех охватить мы не сможем, но некоторых, надеемся, увлечем, а они заинтересуют других ребят", - отметили в областном детском клиническом центре.

Такие занятия уже вызвали живой интерес и у родителей учащихся, многие спрашивали, где можно записаться на семинар. Медики не исключают, что в дальнейшем появятся аналогичные занятия для взрослых.-0-