28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизм понижения цены планируется шире применять в Минске при продаже объектов недвижимости, сообщила начальник отдела по распоряжению государственным имуществом фонда "Минскгоримущество" Елена Борщевская на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА

В 2018 году для повышения эффективности аукционов при реализации капитальных строений (незавершенных строительством зданий, сооружений) к такой мере предлагается прибегать после первых нерезультативных либо несостоявшихся торгов.

"Подобный подход мы уже стали реализовывать на практике. В 2017 году по шесть аукционов проведены с понижением начальной цены на 20% и 50%, 11 аукционов по продаже одного объекта - с понижением цены на 80%. Один объект предлагался с начальной ценой, равной одной базовой величине", - отметила Елена Борщевская.

В целом общая средняя результативность торгов в Минске в 2017 году возросла до 67% против 42% в 2016-м. Было объявлено о проведении 63 аукционов по продаже 30 объектов недвижимости государственной собственности, из которых продано 20. Также организовано 49 аукционов, где выставлялись 24 объекта недвижимости, находящихся в собственности Минска. Из них реализовано 18 объектов.

"Наиболее востребованы изолированные помещения, цена продажи одного кв.м составила от Br101 до Br1179. Разница в стоимости обусловлена местом размещения, состоянием объектов и функциональным назначением", - прокомментировала Елена Борщевская.-0-