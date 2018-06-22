Мемориалы играют особую роль в патриотическом воспитании молодежи - Шерстнев

22 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Мемориалы играют особую роль в патриотическом воспитании молодежи. Такое мнение высказал сегодня в Россонах председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на открытии обновленного мемориального комплекса на месте захоронения воинов, партизан и подпольщиков, погибших в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Россонах после реконструкции открыт мемориал жертвам фашисткой агрессии Мемориальный комплекс построен в 1965 году на месте захоронения более 2,5 тысяч советских воинов и партизан. Инициатором строительствавыступил П.М. Машеров.

"Мемориальные комплексы играют особую роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Ежегодно здесь проходят митинги ко Дню Победы, Дню Независимости Беларуси, прием в пионеры. Приезжают из стран СНГ родственники и бывшие сослуживцы захороненных", - сказал Николай Шерстнев. Он подчеркнул, что в традициях белорусского народа не только защищать родную землю от врага, но и достойно хранить память о предыдущих поколениях, трудиться над возрождением святынь.

По словам Николая Шерстнева, на территории Витебской области находится более 1,3 тыс. воинских захоронений. В Россонском районе немало памятных мест, которые свидетельствуют о героической борьбе за родную землю. Важно, что активное участие в восстановлении и благоустройстве памятных мест принимает общественность. В сентябре прошлого года на территории мемориального комплекса прошел субботник с участием депутатов Витебского областного Совета депутатов. Нынешней весной на республиканском субботнике руководство Витебского облисполкома вместе с жителями Россонского района продолжило эту работу: на восстановление мемориала было направлено около Br300 тыс.

Николай Шерстнев также напомнил, что в июне нынешнего года из областного бюджета было выделено Br50 тыс. на выполнение проектных работ по Музею боевого содружества в Россонах, который в перспективе должен стать центром памяти выдающегося общественно-политического деятеля Беларуси, Героя Советского Союза Петра Мироновича Машерова. А в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков планируется открыть после реконструкции мемориальный комплекс "Рыленки" в Дубровенском районе.

Мемориальный комплекс в Россонах построен в 1965 году на месте захоронения около 2 тыс. советских воинов и партизан. Здесь захоронены и члены Россонской подпольной группы, расстрелянные фашистами 16 сентября 1942 года, в числе которых мать Петра Машерова - Дарья Петровна. Именно он и выступил инициатором строительства мемориала. Комплекс занесен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.-0-