Месячник по благоустройству проведут в Минске в октябре

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Месячник по уборке, благоустройству и озеленению территорий планируется провести в Минске с 1 октября, сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева, передает корреспондент БЕЛТА.

Такая трудовая акция традиционно организуется осенью, чтобы подготовить объекты городского хозяйства к зиме. В частности, необходимо завершить ремонт дорог, комплексное благоустройство дворовых территорий, благоустройство и озеленение столицы. Городские службы рассчитывают на активное участие минчан в мероприятиях - каждый житель может присоединиться к посадке деревьев и кустарников, навести порядок в подъезде и дворе.

Коммунальные службы и администрации районов разработают поадресные планы проведения субботников.-0-