Месячник по благоустройству стартовал в Бресте

13 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте стартовал месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории города, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Трудовая акция продлится до 28 апреля. Особый акцент будет сделан на приведение в порядок после зимы городских улиц и дворов, скверов и парков, санитарной уборке прибрежных зон и мест массового отдыха у воды. Традиционно в мероприятии примут участие представители субъектов хозяйствования, трудовые коллективы учреждений и организаций, школьники и студенты. Месячник предусматривает уборку закрепленных территорий от мусора, ремонт и окраску ограждений, малых архитектурных форм, устройство газонов и клумб.

Фото из архива

В горисполкоме пригласили местных жителей принять активное участие в месячнике по благоустройству. "От нас с вами во многом зависит порядок в городе. Только совместными усилиями мы добьемся, чтобы наш любимый Брест в канун 1000-летия стал еще более красивым, чистым и ухоженным", - подчеркнули в мэрии.

Месячники по благоустройству территорий традиционно проводятся весной и осенью.-0-