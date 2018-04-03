Международная логистическая компания из Китая заинтересована сотрудничать с Витебской областью

3 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Международная логистическая компании из Китая изучает возможности сотрудничества с Витебской областью в сфере торговли, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководство компании прибыло в регион, чтобы изучить ассортимент выпускаемых товаров. На официальной встрече в облисполкоме гости выразили заинтересованность продукцией сельского хозяйства - они наслышаны о высоком качестве натуральных белорусских продуктов.

Первый заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Мацкевич обратил внимание, что белорусско-китайское сотрудничество в регионе реализовывается на практике: построена установка на Лукомльской ГРЭС, возведена Витебская ГЭС, модернизирован Оршанский льнокомбинат. Подписано соглашение о строительстве МТФ за счет прямых иностранных инвестиций, ведутся переговоры о возведении животноводческих комплексов с привлечением льготных китайских кредитов и др. Представитель облисполкома заверил, что сотрудничество с китайскими партнерами в сфере логистики также может стать успешным взаимовыгодным проектом.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Олег Мацкевич рассказал, что транспортные затраты в поставке продукции в Китай составляют 30-40%. "Мы ищем логистические компании, чтобы сделать путь нашей продукции дешевле и удобнее", - добавил он.

По словам первого зампредседателя облисполкома, китайцы проявляют интерес к поставкам сухого и ультрапастеризованного молока, хотят покупать кондитерскую продукцию фабрики "Витьба", оптическое волокно и кабели, ликеро-водочную продукцию.

Олег Мацкевич сообщил, что витебский концерн "Мясо-молочные продукты" получил соответствующие сертификаты практически на всю продукцию и может выходить на китайский рынок. "Теперь надо определиться с ассортиментом и логистикой - по морю или по железной дороге будут доставляться контейнеры. Поэтому мы и ищем логистов, их помощь будет очень кстати", - пояснил он.

Программа пребывания китайских гостей предусматривает в том числе посещение пищевых предприятий Витебска, а также Оршанского льнокомбината.-0-