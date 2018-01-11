Международный день "спасибо" в Гродно отметили воздушным флешмобом

11 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Международный день "спасибо" в Гродно отметили запуском воздушных шарах со словами благодарности, передает корреспондент БЕЛТА.

Таким необычным способом волонтеры и сотрудники Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста выразили благодарность всем тем, кто неравнодушен к чужим проблемам и бедам.

"Мы говорим спасибо всем тем, кто поддерживает идеи Красного Креста, считает, что помогать людям - важное и нужное дело. Это не только сотрудники организации, но и наши волонтеры. Их сегодня в Гродненской области свыше 1,5 тыс. Это самые разные люди - от школьников до пенсионеров. Объединяет их прежде всего желание помогать кому-то. Спасибо и тем людям, что работают в организациях, где созданы первички Красного Креста: в регионе таких более 1 тыс.", - отметила и.о. председателя Гродненской областной организации БОКК Наталия Толкачева. Она подчеркнула, что благодаря совместным усилиям в 2017 году в области помощь была оказана почти 50 тыс. жителей.

Волонтеры организации на ул. Советской и одноименной площади интервьюировали прохожих. Спрашивали их о благотворительности, о том, кому они помогли в 2017 году, поинтересовались, знают ли люди о деятельности Красного Креста. Всем желающим рассказывали, как можно стать волонтером, присоединиться к деятельности организации, помочь другим. Финалом акции стал запуск букета из красных воздушных шаров.-0-

Фото Леонида Щеглова