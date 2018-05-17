Международный экономический форум пройдет 17-18 мая в Витебске

17 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. VII Международный экономический форум "Инновации. Инвестиции. Перспективы" пройдет 17-18 мая в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном центре маркетинга.

Нынешний форум развернет свою работу в Летнем амфитеатре. В первый день пройдут пленарное заседание, круглые столы, двусторонние и многосторонние встречи, дискуссии, посвященные реальному сектору экономики области, инвестициям в инфраструктуру, преимуществам работы для инвесторов в СЭЗ "Витебск", а также проблемам и возможностям для бизнеса в сфере зеленой экономики и энергетики. Широко будет презентован инвестиционный потенциал реального сектора экономики Витебской области, представлены перспективные проекты районов.

Участие в мероприятии подтвердили посольства Казахстана, Молдовы, Украины, Сербии, Словакии, Литвы, Таджикистана, Вьетнама, Израиля, Турции, посольских представительств Беларуси в Литве и Латвии. На форум прибудут делегации России, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, Латвии, Польши, Литвы, Китая, представители ООН (ПРООН), центров поддержки предпринимательства различных регионов России, руководители крупных промышленных предприятий Витебской области.

В программе - подписание ряда соглашений о сотрудничестве и других мероприятий, направленных на активизацию международного сотрудничества предприятий и организаций Витебской области, привлечения потенциальных инвесторов в регион.

На второй день запланированы посещения гостями и участниками форума предприятий и районов области.

Организаторами выступают Витебский областной и городской исполнительные комитеты, областной центр маркетинга, администрация свободной экономической зоны "Витебск".-0-