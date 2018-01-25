Межрегиональное сотрудничество Польши и Витебской области активно развивается - посол

25 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Межрегиональное сотрудничество Польши и Витебской области активно развивается. Об этом заявил сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Конрад Павлик на встрече с председателем Витебского областного Совета депутатов Владимиром Терентьевым, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам дипломата, последние два года в отношениях Польши и Витебской области были особенно эффективными и плодотворными. "Установлены побратимские отношения между нашими регионами, реализовано несколько крупных проектов по содействию развитию. В частности, в Браславе открылась парусная школа. Есть достижения в экономической сфере. В целом сотрудничество Польши и Витебской области активно развивается", - констатировал Конрад Павлик.

Слова благодарности за личный вклад в развитие взаимодействия дипломату выразил Владимир Терентьев. "Польша является важным экономическим и инвестиционным партнером Витебской области, стабильно входя в пятерку стран-лидеров по товарообороту с нашим регионом. По итогам января-ноября 2017 года взаимный товарооборот составил $107 млн", - подчеркнул председатель областного Совета депутатов.

Владимир Терентьев акцентировал также внимание на реализации крупных инвестпроектов с участием польского капитала. В частности, в Витебске было создано ООО "Модерн-Экспо" с объемом инвестиций в $8 млн. Сейчас планируется второй этап развития данного предприятия. Всего на территории Витебской области в настоящее время действует порядка 25 предприятий с польским капиталом, из них четыре являются резидентами СЭЗ "Витебск".

Налажено широкое взаимодействие в культурной сфере. "Мы рады, что ни один наш крупный фестивальный форум не проходит без участия польских коллективов. Кроме того, прекрасным подарком для Браслава в прошлом году стали яхты для местной парусной школы", - отметил Владимир Терентьев.

Конрад Павлик также принял участие в открытии выставки "Кракаўскія калядныя батлейкі" в Витебском областном краеведческом музее, подготовленной Историческим музеем Кракова и Польским институтом в Минске.-0-