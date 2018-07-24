Милиция Брестской области по своему потенциалу может работать более эффективно - Шуневич

24 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Потенциал милиции Брестской области позволяет ей работать более эффективно. Такое мнение высказал сегодня журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич перед итоговой коллегией УВД облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, криминогенная обстановка на территории области особо не отличается от ситуации в других регионах. Вместе с тем ряд моментов вызывают озабоченность. "В первую очередь это качество дознания. Достаточное количество материалов, которые находятся в производстве милицейских подразделений, разрешаются с определенным браком в работе. Это констатируется и прокуратурой, и следственными органами. Такие материалы возвращаются для доработки. Это неэффективный способ работы, затратный экономически и, в конце концов, имеет негативный подтекст с точки зрения оценки нашей деятельности населением. Второе - процент раскрываемости преступлений. Мы полагаем, что сегодня экономические условия и милицейский потенциал Брестчины позволяют более эффективно работать", - отметил министр.

На коллегии УВД рассмотрены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел области за первое полугодие и определены задачи на перспективу. Как отметил начальник УВД Александр Астрейко, уровень преступности на 10 тыс. населения снизился и является самым низким в стране. В частности, за январь-июнь на территории области совершено меньше убийств, вымогательств, мошенничеств, угонов, грабежей, разбоев и краж. Сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, лицами, имеющими судимость, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, несовершеннолетними. Закономерным итогом стало и уменьшение числа пострадавших от преступлений.

В то же время отмечается тенденция роста преступлений, связанных с насилием в семье. Так, за первое полугодие зарегистрировано 43 таких преступления, за аналогичный период 2017-го - 23. С целью профилактики подобного рода правонарушений в ЛТП было изолировано почти на 19% больше семейных дебоширов, злоупотребляющих спиртными напитками, больше возбуждено уголовных дел превентивной направленности.

Остается сложной обстановка с аварийностью на дорогах. По итогам полугодия зарегистрирован рост общего количества дорожно-транспортных происшествий (244 ДТП), в результате которых 39 человек погибли (на 19 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года) и 263 получили ранения различной степени тяжести (на 81 больше). Также больше совершено ДТП по вине нетрезвых водителей.-0-