9 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Милиция усилит контроль за общественным порядком во время V Форума регионов Беларуси и России, который будет проходить 10-12 октября в Могилеве, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД полковник милиции Сергей Волков.

"Каких-либо мер пропускного режима на время проведения мероприятий форума мы не планируем, однако наши сотрудники будут вести усиленный контроль за грубыми нарушениями общественного порядка, а также за гражданами, переносящими запрещенные предметы и объемную ручную кладь", - обратил внимание собеседник.

По его словам, на улицах Миронова, Лепешинского, бульваре Ленина с 10 по 12 октября будет ограничено движение транспорта, за исключением транспорта граждан, проживающих в этих домах. 12 октября на время проезда кортежей, колонн участников форума будет ограничиваться движение по улицам Якубовского, Первомайской, проспектам Мира и Пушкинскому. "Данное ограничение будет действовать непродолжительный промежуток времени, но для водителей будут предложены и объездные пути", - заметил Сергей Волков.

Организаторами V Форума регионов Беларуси и России выступают Совет Республики Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России при содействии Могилевского облисполкома. В мероприятиях форума ожидается участие около 2 тыс. человек.-0-