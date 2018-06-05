Минчан 30 июня приглашают в Страну мороженого

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематический парк развлечений "Краiна марозiва" развернется 30 июня возле спортивно-развлекательного комплекса "Минск-Арена" в честь 80-летия белорусского пломбира. Сегодня журналистам рассказали подробности предстоящего мероприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель директора по маркетингу компании-организатора "Ингман Мороженое" (бренд "Белый полюс") Максим Журович пообещал гостям праздника насыщенную программу и немало сюрпризов. В частности, посетителям вручат паспорта, по которым можно будет путешествовать по территории и получить бесплатное эскимо или пломбир в вафельном стаканчике. Минчанам предложат посоревноваться в прыжках на батуте, стрельбе из лука, сыграть в бадминтон, настольный теннис и баскетбол, снежки во время Пломбириады-80.

Откроется фудкорт, который будет работать по принципу сладкого стола. Кондитеры удивят драниками с мороженым и другими необычными десертами на основе классического пломбира. Не останутся без внимания дети - для них предусмотрена большая игровая площадка. Маленькие гости смогут построить фабрику мороженого из конструктора и попробовать себя в роли мороженщика на импровизированной кухне, покататься на квадроциклах. Сам спорткомплекс "Минск-Арена" на время станет Северным полюсом, где с 19.00 до 21.00 можно будет охладиться и посмотреть ледовое шоу с участием белого медведя.

"Массово выпускать мороженое в Беларуси начали 80 лет назад, и наша фабрика была в числе первых производителей этого лакомства. Юбилейную дату решили отметить особо - семейным фестивалем, где будет интересно не только детям, но и взрослым. Кроме того, специально к знаковой дате выпустили лимитированную партию “Белого полюса 1938” по оригинальному рецепту. В составе мороженого нет Е-добавок, только восемь натуральных ингредиентов. Посетители парка развлечений смогут попробовать новинку. Всего к празднику мы подготовили около 50 тыс. порций. Цены на продукцию будут ниже, чем в магазинах", - отметил Максим Журович.

У "Краiны марозiва" будет свой флаг и гимн в стиле хип-хоп. Официальным языком феста станет белорусский, вход на мероприятие свободный. К "Минск-Арене" от остановки "Дворец спорта" с 13.30 до 21.00 организаторы пустят бесплатный белый электробус. Для гостей, которые выбирают экотранспорт, оборудуют отдельную парковку. Первые 500-1 тыс. человек, которые приедут на фестиваль на велосипеде, самокате, скейте или электромобиле, получат пломбир.

Все развлекательные зоны будут работать с 14.00, с 16.00 на сцене будут выступать группы Akute, "Маланка Оркестр", "Разбiтае сэрца пацана", Shuma. Гости станут свидетелями open air на белорусском языке, который соединит четыре музыкальных направления: фолк, рэп, рок и дип-хаус. Завершится программа в 21.00.

Презентация афиши тематического парка развлечений "Краiна марозiва" прошла на льду "Минск-Арены". После пресс-конференции представителям СМИ предложили попробовать свои силы в керлинге. Информационным партнером грядущего мероприятия выступило Белорусское телеграфное агентство. -0-