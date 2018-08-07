Минчанам предлагают обсудить проект превращения полигона "Тростенецкий" в источник энергии

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полигон твердых бытовых отходов "Тростенецкий" планируется связать газопроводом с полигоном ТКО "Тростенец" для извлечения и последующего сжигания свалочного газа (дегазации). Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту опубликовано на сайте Администрации Заводского района столицы, сообщает БЕЛТА.

Проектом предусматривается активная дегазация полигона ТБО "Тростенецкий" для сокращения неконтролируемой эмиссии в атмосферный воздух столицы свалочного газа, который вместо этого будет использоваться как нетрадиционный возобновляемый источник энергии.

Сбор свалочного газа планируется через систему газопроводов, расположенных послойно. В последующем он будет транспортироваться на существующую установку для сжигания в газопоршневых установках на полигоне ТКО "Тростенец" и на проектируемую площадку с десятью такими агрегатами в районе полигона ТБО "Тростенецкий". Максимальная установленная мощность на площадке может достигать 9,990 МВт. Вырабатываемая электрическая энергия будет поставляться через повышающую трансформаторную подстанцию (ТП) в районные электрические сети и частично использоваться для обеспечения собственных нужд объекта.

Заказчиком будущей хозяйственной деятельности выступает СЗАО "ТелДаФакс Экотех МН". Реализовать проект планируется в 2019-2022 годы. Срок эксплуатации - 20 лет.

Общественные обсуждения продлятся до 23 августа. С самим отчетом по ОВОС можно ознакомиться в администрации Заводского района и на его сайте, а также у заказчика проекта.-0-