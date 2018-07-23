23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане чаще всего обращаются к местным властям по вопросам ЖКХ и строительства жилья, сообщила начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц городского исполнительного комитета Татьяна Селивоник на оперативном совещании в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Горожан больше всего беспокоят вопросы в сфере ЖКХ. В частности, это несвоевременное предоставление актов по залитию квартир, длительность самой процедуры возмещения затрат, благоустройство, санитарное содержание жилого фонда и дворовых территорий. Много вопросов по капитальному ремонту. "В основном, это касается несогласия жильцов с установленным перечнем видов работ. Имеют место жалобы на сроки проведения, качество текущего ремонта подъездов и устанавливаемых в ходе капремонта труб. Все эти вопросы можно было решить сразу, не дожидаясь обращения в вышестоящие госорганы", - подчеркнула Татьяна Селивоник.

В первом полугодии проводилось большое количество общественных обсуждений градостроительных проектов детального планирования. В связи с этим несколько выросло число обращений в госорганы по тематике сноса и отселения. Жителей беспокоит уплотнение застройки жилым фондом, строительство административных объектов на внутридомовых территориях. Также в строительной сфере возникают вопросы с качеством возводимого жилья, сроками ввода и заселения, организацией социальной инфраструктуры.

В социальной сфере в первом полугодии обоснованных обращений не зафиксировано и в основном горожанам даны ответы разъяснительного характера. Вопросы, которые поднимали минчане, касались зачисления детей в учреждения дошкольного образования шаговой доступности, опекунства. В сфере здравоохранения жители столицы обращались по поводу оказания медицинской помощи, культуры медобслуживания, соблюдения норм медицинской этики. В сфере труда и социальной защиты преобладают вопросы предоставления материальной помощи и начисления пенсий, а также трудоустройства.

По словам Татьяны Селивоник, в первом полугодии наблюдалось снижение числа обращений напрямую в администрации районов. "В первую очередь жители при необходимости должны обращаться к власти на местах и доверять ей", - подчеркнула она.

В свою очередь директор КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Максим Бардович рассказал, что минчан беспокоит уборка подъездов и дворовой территории. Рост заявок по санитарному состоянию наблюдается во всех районах, за исключением Ленинского и Партизанского. Отмечен рост обращений по водоснабжению. В частности, по качеству воды и ненадлежащей температуре горячей воды. Всего, по его словам, за первое полугодие в контакт-центр ЖКХ поступило на 1,9% заявок больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что касается интернет-портала "Мой город" 115.бел, то в апреле-мае отмечался существенный рост заявок, что связано с его активной рекламой и началом внедрения порталов по всей стране. Структура заявок остается практически неизменной: 44% поднимаемых минчанами проблем касается многоквартирных жилых домов, около 35% - благоустройства дворовых территорий, 21% - общегородской инфраструктуры.-0-