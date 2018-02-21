Мингорисполком готов поддержать предложения экскурсоводов по развитию туристической инфраструктуры

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком готов поддержать предложения экскурсоводов по развитию туристической сферы, заявил заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич на встрече в городской ратуше, приуроченной Всемирному дню экскурсовода, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нас не может не радовать увеличение количества туристов, посещающих столицу. Минск прекрасный, чистый город, и о нем тепло отзываются иностранные гости. Мы придаем огромное значение совершенствованию туристической инфраструктуры. Появляется все больше культурных площадок, музеев, развивается событийный туризм. Сегодняшнее мероприятие – возможность обсудить проблемы и перспективы отрасли. Готовы поддержать ваши инициативы", - отметил Игорь Юркевич.

Необходимо повышать качество проводимых экскурсий, искать новые, креативные формы подачи информации, разрабатывать интересные маршруты, сказал он. "В Минске в 2019 году будут проводиться II Европейские игры, и туристическая сфера должна быть готова принять большое количество гостей", - отметил Игорь Юркевич.

Ежегодно 21 февраля многие города мира, в том числе Минск, отмечают Всемирный день экскурсовода. Он был учрежден в 1990 году для повышения информированности широкой общественности о важности и значимости работы с туристами. Сейчас членами Всемирной федерации и ассоциации экскурсоводов являются свыше 2 млн человек более чем 70 стран мира. В день экскурсовода проводятся разнообразные мероприятия, в том числе форумы, семинары, где специалисты обсуждают проблемы и перспективы отрасли, делятся опытом и идеями.

Всего в Беларуси аттестовано 896 экскурсоводов и 214 гидов-переводчиков, в том числе в Минске - более 360 экскурсоводов и 146 гидов-переводчиков. Постоянно разрабатываются и обновляются экскурсионные маршруты. В настоящее время создано более 50 экскурсионных программ по городу.-0-