Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 3 ноября

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 3 ноября в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

первый заместитель председателя Брестского облисполкома Ребковец Валерий Васильевич (8 016 221 31 21),

председатель Витебского облсовета депутатов Терентьев Владимир Владимирович (8 021 222 22 22),

председатель Гомельского облсовета депутатов Зенкевич Екатерина Анатольевна (8 023 233 12 37),

управляющий делами Гродненского облисполкома Попов Игорь Андреевич (8 015 273 56 44),

заместитель председателя Минского облисполкома Невмержицкий Сергей Петрович (8 017 500 41 60),

управляющий делами Могилевского облисполкома Воронин Григорий Александрович (8 022 250 18 69),

председатель Мингорисполкома Шорец Андрей Викторович (8 017 222 44 44).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-