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Мингорисполком рассказал о реализации планов "переезда" производств за город

Регионы 04.09.2018 | 18:47
Фото из архива
Фото из архива

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выносу за пределы города на первом этапе подлежат 12 производственных объектов Минска, сообщила сегодня журналистам заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольга Верамей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такая работа в городе проводится, утверждена соответствующая программа мероприятий", - отметила Ольга Верамей.

В частности, типография по пр. Дзержинского уже переехала в Атолино Минского района, на площадку разработан градостроительный паспорт. Производство станкостроительного завода им. Кирова перенесено на площадку завода автоматических линий по ул. Долгобродской. Здания реализованы, здесь предполагается строительство объектов общественного назначения и многоквартирного жилья. Также продана часть производственных помещений ПРУП "МЗОР".

Определен заказчик (ОДО "Айрон") по застройке территории бывшей фабрики им. Крупской, на месте аэропорта Минск-1 строится многофункциональный комплекс "Минск-Мир". На новую площадку переехал филиал "Минскоблгаза", на его месте разместится жилой квартал, который проектирует Минский домостроительный комбинат. Завершается проект по строительству нового дрожжевого комбината в Слуцком районе, и концерн "Белгоспищепром" рассматривает целесообразность сохранения действующего в Минске производства.

Также запланирован вынос за черту города предприятия "Будтэх". "Что касается площадки Мотовелозавода, то пока вопрос не решен. Проект детального планирования на территории приостановлен. В этом году, возможно, начнется дальнейшее проектирование. Тогда станет понятно, что здесь будет находиться. По генеральному плану участок относится к производственной зоне. Перспективы размещения здесь жилых районов или объектов общественного назначения будут рассмотрены при подготовке нового генерального плана, не ранее", - сказала Ольга Верамей.-0-

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Теги
Минск, Минский горисполком, производство
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