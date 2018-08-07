Мингорисполком в I полугодии направил на поддержку малого и среднего бизнеса свыше Br240 тыс.

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком в первом полугодии оказал поддержку 15 представителям бизнеса, на эти цели направлено свыше Br240 тыс., сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела предпринимательства комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко.

Государственная финансовая помощь предоставляется для реализации инвестпроектов, предусматривающих создание, развитие и расширение производств, выпуск экспортно ориентированной, импортозамещающей, энерго- и ресурсосберегающей продукции, внедрение новых технологий. Обязательным условием финансирования является создание новых рабочих мест.

Предприниматели могут получить льготные кредиты, субсидии для возмещения части процентов за пользование кредитными ресурсами и расходов на выплату лизинговых платежей, части расходов, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Ольга Леошко отметила, что малый и средний бизнес в городе представлен во всех сферах экономики, но больше всего в торговле, строительстве и транспортном обслуживании. В городе зарегистрировано свыше 115 тыс. субъектов хозяйствования, из них 72 тыс. индивидуальные предприниматели. Удельный вес малого и среднего предпринимательства в валовой добавленной стоимости составляет 43,6%. От этой категории плательщиков поступило 39% налоговых платежей в бюджет.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в городе почти на 10% больше зарегистрировано новых юридических лиц - 2 тыс. 740, из них 164 производственных предприятия. Действует развитая сеть субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, включающая центры поддержки предпринимателей, а также бизнес-инкубаторы", - отметила Ольга Леошко.-0-