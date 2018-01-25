Мингоркомприроды рассказал, как бороться с парковкой на газонах

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Я паркуюсь, как..." в Минске набирает обороты: городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды завершает составление графика мероприятий на 2018 год, после чего начнутся объезды дворовых территорий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете.

"Проблема парковки автомобилей на зеленых зонах во дворах, особенно в спальных районах, остается актуальной. Комитет видит это по количеству обращений от недовольных действиями соседей минчан. И наши сотрудники не оставляют такие случаи без внимания, - отметили в комитете. - Однако для квалификации действий нарушителя важно доказать, что автомобиль был оставлен именно на газоне, который в результате подобных действий поврежден или уничтожен. Часто повреждение происходит в результате нескольких наездов на газон разными машинами, поэтому установить конкретного виновника весьма непросто".

А это значит, нужно создавать такие условия, при которых несанкционированная парковка на газонах будет невозможна. Как вариант: устанавливать ограждения и подобные конструкции, прорабатывать возможность создания дополнительных машино-мест во дворах, в том числе с привлечением средств жителей. Заниматься этими вопросами должны администрации районов столицы.

"С нашей стороны ведется разъяснительная работа. Также комитет в ходе экологической акции "Я паркуюсь, как..." организует совместные с Госавтоинспекцией, ЖРЭО и администрациями районов объезды дворовых территорий. Но надо отметить, что выявлять и наказывать нерадивых автовладельцев - компетенция сотрудников ГАИ. Они по госномерам могут установить хозяина припаркованной не по правилам машины", - добавили в комитете.

Сообщить о замеченном факте стоянки авто на зеленой зоне можно в УГАИ ГУВД Мингорисполкома по номеру 8(017) 222-17-17.

Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды инициировал проведение в Минске широкомасштабной экологической акции "Я паркуюсь, как…" в июне 2015 года, в 2016 и 2017 годах она получила продолжение и стала проводиться на регулярной основе.-0-