Мини-ярмарки вакансий 2-4 октября в Минске предложат широкий выбор мест трудоустройства

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на мини-ярмарках вакансий 2-4 октября тем, кто находится в поиске работы, места трудоустройства предложат сразу семь предприятий, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие запланировано на 2 октября в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). На мини-ярмарке свои вакансии предложат представители ЗАО "РМЗ "Метромаш", ЖЭУ №2 Первомайского района Минска, РУП "Национальный аэропорт Минск", ОАО "Комплект", ООО "Партнер такси".

На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) соискателей рабочих мест ждет встреча с представителями ООО "Партнер такси" и ООО "ЧистоГолики".

4 октября безработных приглашают в отдел обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32), где представители ООО "Флекс-н-ролл", ЗАО "РМЗ "Метромаш", ООО "Партнер такси" и ЖЭУ №2 Первомайского района Минска ознакомят со своими предложениями.

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-