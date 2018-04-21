Министр здравоохранения во время субботника заложил Аллею выпускников БГМУ

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Валерий Малашко во время субботника заложил Аллею выпускников Белорусского государственного медицинского университета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Работники Министерства здравоохранения во главе с руководителем ведомства занимались благоустройством территории возле нового лабораторного корпуса БГМУ. Валерий Малашко вместе с первым заместителем Дмитрием Пиневичем, заместителями Вячеславом Шило и Натальей Жуковой посадили первые рябины на новой аллее выпускников университета.

Специалисты системы здравоохранения в областях также активно участвовали в мероприятиях субботника. Так, в Бресте медики трудились на строительстве станции скорой медпомощи на 12 выездных бригад, в Витебске - на стройке хирургического корпуса областного онкодиспансера. Активная работа шла в Гродно. Здесь благоустраивали амбулаторию микрорайона Ольшанка. В Минске занимались благоустройством нового терапевтического корпуса 4-й городской больницы.

По предварительным подсчетам, отрасль здравоохранения перечислила в счет субботника более Br778 тыс. Объем произведенной сегодня медицинской продукции составил Br770,6 тыс. Всего в субботнике приняли участие более 238 тыс. работников сферы медицины. Некоторые специалисты участвовали в акции "Неделя леса" в Клецком лесхозе.

Как сообщалось, половина денежных средств, заработанных на субботнике, планируется направить на закупку медицинского оборудования для Городской клинической больницы скорой медицинской помощи - для организации дополнительных круглосуточных постов для оказания медицинской помощи, а также резервных коек на случай экстренной госпитализации участников и гостей II Европейских игр 2019 года. "Больница скорой помощи хорошо оснащена оборудованием - как диагностическим, так и для выполнения высокотехнологичных операций. При интенсивной работе происходит его физический износ, постепенно оно устаревает морально. Поэтому оборудование требует постоянного обновления", - отметили в пресс-службе. В настоящее время назрела необходимость приобретения эндоскопического оборудования для нейрохирургии, обновления лапароскопического оборудования, приборов диагностики.-0-