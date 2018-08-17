Минприроды привлечет к ответственности хозяина питона, отловленного в Минске

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды привлечет к ответственности хозяина питона, отловленного на территории детского сада в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Змея была отловлена 15 августа в Минске на территории детского сада по ул. Уборевича и помещена на временное содержание в Минский зоопарк. В поисках хозяина питомца Минприроды оперативно провело мониторинг. Выяснилось, что только в районе указанного учреждения образования проживают четыре человека с официально зарегистрированными тигровыми питонами.

16 августа представители Минского зоопарка передали животное гражданину, заявившему на него права. Если законность владения указанным диким животным будет подтверждена, в отношении хозяина будет начат административный процесс по статье 15.32 КоАП за нарушения условий содержания, что повлечет наложение штрафа в размере до 20 базовых величин (в настоящее время 1 БВ составляет Br24,5).

Нашелся хозяин питона, отловленного на территории детсада в Минске "Спасатели привезли питона вечером 15 августа. Это тропическое животное, его надо было принять. Змею посадили в специальный бокс на карантин. Сегодня хозяин нашелся и забрал питомца домой", - рассказала Алевтина Тимашкова-Красовская.

В Минприроды обратили внимание: условия содержания животных включают установление не только соответствующих показателей (площадь, высота, глубина помещений), но и необходимых условий, обеспечивающих биологические, видовые, физиологические и индивидуальные потребности диких животных и исключающих их самопроизвольный выход из мест содержания. В случае обнаружения такого животного с признаками заболевания, ранения или травмирования не нужно пытаться самостоятельно оказать ему помощь - необходимо сообщить в оперативно-дежурную службу территориального органа внутренних дел или в дежурную службу районного отдела по чрезвычайным ситуациям.-0-