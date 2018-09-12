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Минск и Санкт-Петербург подписали план сотрудничества до 2020 года

Регионы 12.09.2018 | 19:06
Фото официального сайта Администрации Санкт-Петербурга
Фото официального сайта Администрации Санкт-Петербурга

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и Санкт-Петербург подписали план мероприятий "Дорожная карта" по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству до 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Церемония состоялась сегодня во время дней Минска в Санкт-Петербурге. Подписи под документом поставили губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Федор Римашевский. План мероприятий предполагает обмен опытом в сферах городского хозяйства, экологической безопасности, организации дорожного движения, образования, здравоохранения, культуры, по вопросам труда и социальной защиты, содействие развитию деловых контактов.

Фото официального сайта Администрации Санкт-Петербурга
Фото официального сайта Администрации Санкт-Петербурга

Стороны отметили, что сотрудничество между городами активно развивается по всем направлениям, успешно реализуются совместные инициативы. В частности, на встрече обсуждалась тема строительства "Белорусского квартала" в городе на Неве и "Санкт-Петербургского квартала" в Минске.

На Форуме делового сотрудничества был представлен торгово-экономический и инвестиционный потенциал белорусской столицы. Минские предприятия приняли участие в выставке-ярмарке товаров, концерн "Беллегпром" устроил показ коллекции одежды изо льна.

Специалисты в области здравоохранения и образования провели круглые столы и посетили профильные учреждения. Делегация Мингорисполкома возложила венок на Пискаревском мемориальном кладбище.

Кроме того, в городе на Неве открылась фотовыставка "Минск: возрожденная история" из фондов Музея истории города. В программе Дней Минска также значились товарищеские матчи по баскетболу, волейболу, настольному теннису, соревнования по художественной гимнастике, концерт мастеров искусств.

Проведение Дней Минска за рубежом стало ежегодной традицией. В 2013-2017 годах они прошли в Москве, Риге, Милане (во время "Экспо-2015"), Санкт-Петербурге, Белграде, Омске.-0-

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Минск, Минский горисполком, регионы России, сотрудничество, форумы
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