Минск и турецкий Газиантеп стали побратимами

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и турецкий Газиантеп подписали соглашение об установлении побратимских связей, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Церемония состоялась во время визита минской делегации во главе с заместителем председателя Мингорисполкома Александром Крепаком в Турцию. Также прошла встреча с мэром города Фатмой Шахин, где обсуждались перспективы сотрудничества в сферах городского хозяйства, образования, спорта и туризма.

Представители Мингорисполкома приняли участие в Первом газиантепском гастрономическом фестивале, который проводился 20-22 сентября. Минск представил публике блюда белорусской национальной кухни.

Кроме Газиантепа у Минска насчитывается 27 городов-побратимов, в числе которых Абу-Даби (ОАЭ), Анкара (Турция), Бангалор (Индия), Бишкек (Кыргызстан), Бонн (Германия), Гавана (Куба), Душанбе (Таджикистан), Исламабад (Пакистан), Кишинев (Молдова), Лион (Франция), Лодзь (Польша), Калуга, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ульяновск, Уфа (Россия), Ноттингем (Великобритания), Пекин, Чанчунь, Шэньчжэнь (Китай), Сендай (Япония), Тбилиси (Грузия), Тегеран (Иран), Ханой и Хошимин (Вьетнам), Эйндховен (Нидерланды) .-0-

Фото Минского горисполкома