27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск назван самым дешевым из европейских городов для жизни иностранных специалистов. Эта информация предоставлена международной консалтинговой компанией Mercer, которая составила рейтинг городов по стоимости жизни для иностранных специалистов в 2018 году, сообщает БЕЛТА.
Столица Беларуси заняла 202-ю строчку из 209. За Минском расположился Тбилиси, а заключает список Ташкент.
Рейтинг Mercer составлен по убывающей. На первых его строчках Гонконг, Токио, Цюрих, Сингапур, Сеул.
Столицы стран-соседей заняли следующие позиции: у Москвы 17-е место, Риги - 92-е, Вильнюса - 148-е, Варшавы - 154-е, Киева - 173-е.
Рейтинг Mercer составляется для международных компаний и правительств государств с целью определения компенсационных надбавок для своих сотрудников, приехавших работать в другую страну. Показателями для сравнения берутся более 200 позиций: жилье, транспорт, продукты питания, одежда, товары для дома, развлечения и другие.-0-
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