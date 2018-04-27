Минск по итогам I квартала выполнил 6 ключевых показателей социально-экономического развития

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск по итогам первого квартала выполнил шесть ключевых показателей социально-экономического развития, сообщил сегодня на заседании мэрии председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук, передает корреспондент БЕЛТА.

Валовой региональный продукт столицы в январе-марте увеличился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до Br7,2 млрд. Доля города в формировании валового внутреннего продукта республики составила 27,8%. Значительный вклад в формирование ВРП внесли организации промышленности и торговли. Так, объем промышленного производства возрос на 5,8% к уровню первого квартала 2017 года.

В текущем году достигнуты положительные результаты и по показателям внешнеэкономической деятельности. Экспорт товаров в январе-феврале увеличился на 35,8%, экспорт услуг - на 25,5%. Расширена товарная номенклатура поставок с 794 позиций до 836.

Производительность труда по ВРП составила 104,3%, запасы готовой продукции к среднемесячному объему производства - 83,4%. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции увеличился с 11,2% в январе до 13,6% в марте. Инвестиции в основной капитал возросли на 17,1% до Br829,4 млн. Введено в эксплуатацию 178 тыс. кв.м жилья.

На заседании Мингорисполкома рассмотрены итоги работы предприятий, структурных подразделений городского исполнительного комитета. Основное внимание уделено развитию строительного комплекса, сферы услуг, деятельности предприятия "Жилкомплект".

По словам председателя Мингорисполкома Андрея Шорца, несмотря на то, что город в целом обеспечил динамику роста экономики, остаются проблемные вопросы, которые требуют принятия дополнительных мер со стороны руководителей предприятий и организаций, органов местной власти. Актуальны вопросы повышения заработной платы, создания новых рабочих мест. Более результативно должны работать бизнес-инкубаторы и другие субъекты инфраструктуры поддержки предпринимательства. Нужно активизировать сотрудничество с Китаем. "Мы в ближайшее время проведем предметную защиту показателей работы тех районных администраций, которые допустили отставание по итогам первого квартала", - отметил Андрей Шорец. -0-