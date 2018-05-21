21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область намерена завершить первый укос трав к 10 июня, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела земледелия и растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Юлия Складановская.

"С первого укоса, завершить который поставлена задача до 10 июня, мы планируем заготовить 99,7 тыс. т сена, 1,72 млн т сенажа. В среднем в расчете на условную голову скота предполагается заготовить 7,5 ц кормовых единиц, на зимний стойловый период - 27 ц", - отметила Юлия Складановская.

По ее словам, за первый этап заготовки в Минской области луговые и многолетние травы должны быть скошены на площади около 280 тыс. га (работы уже выполнены на 51 тыс. га). Южные районы области приступили к укосу в конце прошлой недели и заготовили до 20% планируемого объема трав. В северных районах оптимальные сроки наступили на этой неделе, заготовлено 8-10% корма.

Первый укос трав должен быть произведен в оптимальную фазу. При невыполнении этого условия растения быстро начинают терять питательные вещества, важные для кормовых целей: перестоявший жесткий травостой не позволяет рассчитывать на хорошие надои и привесы. Поэтому технология заготовки травянистых кормов жестко контролируется. Первостепенное внимание уделяется соблюдению сроков закладки кормов на хранение, плотности трамбовки, температуре и другим показателям. При заготовке кормов используются стрейч-пленка и сенажные траншеи.

После первого этапа заготовки будет подкормка растений, через 25-30 дней по мере отрастания трав начнется второй укос.-0-