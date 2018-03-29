Минская область планирует произвести более 2,4 млн т зерна в 2018 году

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Сергей Левкович озвучил данные о планируемых объемах производства основных видов продукции растениеводства в Минской области в 2018 году сегодня на заседании исполнительного комитета, где рассматривалась подготовка сельхозорганизаций к посевной кампании, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, предполагается, что урожай зерновых и зернобобовых культур с кукурузой (в бункерном весе) превысит 2,4 млн т. Картофеля планируется собрать 252,8 тыс. т, льнотресты - 36,6 тыс. т, маслосемян рапса - 216,7 тыс. т, овощей открытого грунта - 20,2 тыс. т. Отдельно Сергей Левкович проинформировал о планах на урожай сахарной свеклы с учетом сокращения ее посевных площадей. Он рассчитан в объеме более 2,1 млн т (при средней урожайности 540 ц/га). "В прошлом году впервые удалось перешагнуть показатель урожайности свыше 500 ц/га за все время возделывания в Минской области этой культуры. Взятый темп сбавлять мы не должны", - заметил глава облсельхозпрода. Практически по всем основным сельхозкультурам будущий урожай прогнозируется выше прошлогоднего.

Из травяных кормов для нужд животноводства намечено заготовить 225,6 тыс. т сена, 3438,9 тыс. т сенажа, 3719,3 тыс. т силоса. При условии выполнения задания на условную голову скота придется 30,4 ц кормовых единиц, что также превысит показатели последних нескольких лет.

В целом кормозаготовка станет одним из приоритетных направлений в работе хозяйств региона в этом году. По словам Сергея Левковича, запланировано приобретение 64 кормоуборочных комбайнов. Также ставится задача построить 516 силосно-сенажных траншей, для чего предусмотрено финансирование. Что касается посева многолетних трав и перезалужения, то ранее эти мероприятия проводились на площади до 110 тыс. га. В текущем году в целях повышения урожайности трав и питательности заготавливаемых кормов поставлена задача осуществить их на площади более 150 тыс. га.-0-