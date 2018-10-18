Минская область рассчитывает на расширение связей с провинцией Гуандун

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область рассчитывает на расширение сотрудничества с китайской провинцией Гуандун. Об этом заявил председатель комитета экономики Миноблисполкома Сергей Железняк сегодня на семинаре по торгово-экономическому сотрудничеству между провинцией Гуандун и Минской областью, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сотрудничество Минской области и провинции Гуандун строится на основе соглашения об установлении дружественных отношений между регионами от 27 ноября 2012 года. Ежегодно наши делегации встречаются и обсуждают совместные проекты в сфере туризма, культуры и образования. В то же время Минская область открыта для установления контактов с Гуандун и по другим направлениям", - отметил Сергей Железняк.

Говоря о взаимодействии центрального региона Беларуси с Китаем в целом, он подчеркнул, что сотрудничество в сфере торговли развивается наиболее динамично. "Минская область является крупнейшим поставщиком калийных удобрений на рынок Китая. В свою очередь китайская сторона - это перспективный инвестор в экономику региона: объем прямых инвестиций из КНР в 2017 году составил порядка $60 млн", - констатировал председатель комитета экономики.

Как сообщил Сергей Железняк, товарооборот Минской области с Китаем за 2017 год превысил $1 млрд.-0-