Минские стройотрядовцы смогут зарабатывать до Br1 тыс.

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарплаты бойцов столичных стройотрядов этим летом составят от Br500 до Br1 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА командир штаба студенческих отрядов Минского городского комитета ОО "БРСМ" Сергей Рукан.

По словам Сергея Рукана, размер зарплаты зависит от самих ребят, объема работ, которые они будут выполнять. Он напомнил, что в прошлом году рекорды по заработной плате были в отдельных сельскохозяйственных отрядах, где молодые люди зарабатывали до Br1,6 тыс. "Основное направление трудоустройства молодежи в этом году - сервисные отряды. Это работа на производстве, в сфере торговли и услуг. Активно приглашать наших ребят стали частные компании. Всего по итогам трудового семестра планируется трудоустроить 4 тыс. молодых людей. Через педагогические отряды пройдут более 600-700 человек, около тысячи будут трудиться на стройках, в том числе за пределами страны. Уже приступили к работе медицинские и сельскохозяйственные отряды", - добавил командир штаба студенческих отрядов.

Сегодня в Минске состоялось открытие городской молодежной стройки. Ее объектом объявлено общежитие №2 в Студенческой деревне. Как рассказал заместитель генерального директора ОАО "Стройтрест" №4 Николай Дубинко, это будет комфортабельное 25-этажное здание вместимостью 1,8 тыс. человек с двух-, трех- и четырехместными номерами. На первом этаже разместится поликлиника, столовая, прачечная. "Сейчас на объекте вахтовым методом работают около 400 человек. Заканчивается кладка стен, ведутся фасадные, отделочные, электрические, сантехнические работы. Планируем завершить строительство к концу года", - рассказал он.

На объекте трудится сводный белорусско-российский строительный отряд. В его составе 30 студентов из Минска и Санкт-Петербурга. Белорусская молодежь приступила к работе 4 июля, российская присоединится к ним с завтрашнего дня. "Для нас это существенная помощь. Ребята трудятся качественно. В основном, это подсобные работы, но есть и те, кто помогает нам выполнять квалифицированный труд. Мы не жалеем, что пригласили стройотряды", - подчеркнул Николай Дубинко.

Студенческий строительный отряд "Возрождение" Санкт-Петербургского государственного экономического университета впервые приехал в Беларусь. В его составе 15 человек. "Это первый серьезный трудовой сезон для нас и большая ответственность - возводить объект такого масштаба ко II Европейским играм", - отметил командир отряда Никита Бельдянов. Российская молодежь будет работать здесь по 25 августа. Для ребят организовано проживание в общежитии, горячее питание. Разработана насыщенная культурная программа, которая включает обзорные экскурсии по столице, посещение музеев, концертных площадок, кинотеатров.

В 2019 году общежитию предстоит принимать гостей II Европейских игр.

Минская молодежь в эти дни будет оттачивать профессиональные навыки на российских строительных объектах северной столицы России. На следующей неделе в город Пушкино (Царское Село) отправится сводный студенческий строительный отряд имени И.В.Мичурина.

Ежегодный обмен студотрядами предусмотрен соглашением между Минским городским Советом депутатов и Законодательным собранием Санкт-Петербурга.-0-

Фото Рамиля Насибулина