Минский бал православной молодежи пройдет 28 января

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. X Минский бал православной молодежи состоится 28 января 2018 года, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь мероприятия Мария Сазанович.

Проведение бала намечено в Мраморном зале Минского государственного Дворца детей и молодежи. "За годы существования Минский православный бал объединил в танцах более 2 тыс. пар, 60 из которых стали семейными парами. Люди светские и духовные, профессиональные танцоры и дебютанты готовятся к январскому торжеству, разучивая более 30 танцев. Репетиции традиционно проходят на разных площадках Минска. Основная находится в ДК МТЗ, другие - в актовых залах военных факультетов БГУ и БГУИР", - рассказала Мария Сазанович.

Учитывая юбилейную дату бала, организаторы подготовили для присутствующих особый подарок: все три отделения пройдут под аккомпанемент Симфонического оркестра города Молодечно под управлением главного дирижера, заслуженного деятеля культуры Беларуси Григория Сороко.

Гости мероприятия смогут насладиться не только красотой бальных танцев, но и пением приглашенных артистов. Также можно будет увидеть показательное выступление ансамбля "Мара", номера для которого создаются хореографами Лидией Кац-Лазаревой и Вячеславом Петровым. Кроме того, присутствующие смогут принять участие в танцевальных мастер-классах, посетить музыкально-литературный салон, запечатлеть красоту момента в фотозонах и воспользоваться услугами художника.

Вся актуальная информация о расписании репетиций, дресс-коде, этикете, программе танцев, а также продаже билетов и их стоимости для участников и гостей публикуется в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram.

Прямая трансляция бала будет организована в интернете.

X Минский бал православной молодежи проводится по благословению Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, при участии молодежного центра в честь преподобного Серафима Саровского, Минского государственного Дворца детей и молодежи и клуба бальных танцев "Мара".-0-