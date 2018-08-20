Минский технопарк в 2019 году введет новые площади для бизнеса

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской технопарк реализует проект по расширению производственных площадей, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии директор технопарка Владимир Давидович, передает корреспондент БЕЛТА.

Первую очередь комплекса на базе бывшего мясоперерабатывающего завода (10 тыс. кв.м) планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2019 года, вторую (еще 20 тыс. кв.м) - в 2020 году.

"После завершения работ суммарный объем производства ежегодно составит Br100 млн, количество работников увеличится до 1,5 тыс.", - отметил Владимир Давидович.

Минский городской технопарк - крупнейший научно-технологический парк республики. Для его функционирования выделен имущественный комплекс по улице Солтыса. Выручка резидентов технопарка по итогам года ожидается на уровне около $20 млн. На предприятиях работают 520 человек.-0-