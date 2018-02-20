Минский зоопарк 23 февраля можно будет посетить по военному билету

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк 23 февраля проводит акцию "Людям в погонах" и приглашает бесплатно посетить экспозицию, предъявив военный билет, сообщили БЕЛТА в учреждении.
Для свободного доступа будут открыты территория зоопарка, экзотариум, выставки "Аквариум" и "Удивительный мир террариума".
А 24 февраля здесь пройдет весенний праздник "Гуканне вясны". Посетители смогут поучаствовать в различных конкурсах и обменять заработанную праздничную валюту на товары в ярмарочной лавке. В программе также значатся танцы, хороводы, символическое сожжение чучела зимы.
Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится около 2 тыс. животных 500 видов.-0-
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