Минский зоопарк 23 февраля можно будет посетить по военному билету

Экзотариум в Минском зоопарке. Фото из архива

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк 23 февраля проводит акцию "Людям в погонах" и приглашает бесплатно посетить экспозицию, предъявив военный билет, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Для свободного доступа будут открыты территория зоопарка, экзотариум, выставки "Аквариум" и "Удивительный мир террариума".

А 24 февраля здесь пройдет весенний праздник "Гуканне вясны". Посетители смогут поучаствовать в различных конкурсах и обменять заработанную праздничную валюту на товары в ярмарочной лавке. В программе также значатся танцы, хороводы, символическое сожжение чучела зимы.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится около 2 тыс. животных 500 видов.-0-