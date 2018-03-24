Минский зоопарк к Международному дню лесов организует квест и экскурсию

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк организует сегодня мероприятие, посвященное Международному дню лесов, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Посетители в составе групп станут героями увлекательной игры-путешествия "Тропа Берендея". Они проверят свои знания о дикой фауне Беларуси, попробуют разгадать загадки Лесного царя, пройти по коварному болоту, найти пищу для себя и накормить лесных хищников. Самые любознательные гости зоопарка на тематической экскурсии "Правда или вымысел" попробуют разобраться с распространенными заблуждениями об обитателях белорусских лесов.

Сотрудники зоопарка помогут также подружиться с лесными животными и изготовить для них лакомый сюрприз. Проверить, придется ли он по вкусу местным обитателям, можно будет на показательном кормлении.

Игровая программа рассчитана как на организованные группы участников, так и на семейные посещения. Экскурсионные группы формируются возле сцены каждые 15 минут.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится около 2 тыс. животных 500 видов.

Международный день лесов - ежегодный праздник, посвященный теме сохранения лесов и отмечавшийся впервые 21 марта 2013 года. Был учрежден по решению Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 21 декабря 2012 года.-0-